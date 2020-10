Bispo de São Carlos é nomeado arcebispo de Brasília

Nomeação foi feita pelo Papa Francisco na quarta-feira, dia 21 – Divulgação

O Papa Francisco nomeou nesta quarta-feira (21) Dom Paulo Cezar Costa arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Brasília.

O anúncio da transferência e nomeação para a Arquidiocese de Brasília foi publicado no Boletim de Imprensa da Santa Sé ao meio-dia do horário de Roma, 7h do horário de Brasília.

A posse canônica está marcada para 12 de dezembro de 2020. O anúncio da data foi feito na mensagem de Dom Paulo aos fiéis de São Carlos.

Até sua posse no Distrito Federal, Dom Paulo segue responsável pela administração da Diocese de São Carlos.