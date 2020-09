Bianca e Reginaldo realizam Live Coração Solidário

Evento será transmitido ao vivo pelo Facebook do Jornal Candeia – Divulgação

A dupla baririense Bianca e Reginaldo realiza hoje, 5, a partir das 19h30, uma live chamada Coração Solidário, em prol a LAV – Casa Abrigo e ao Lar Vicentino de Bariri.

A transmissão pela página do Facebook da dupla e do Jornal Candeia e pelo canal do YouTube “Bianca e Reginaldo”.

Para ajudar as entidades, a dupla está fazendo uma ação entre amigos com dez prêmios, onde os números estão sendo vendidos a R$ 10.

Os prêmios são das empresas Aguanil Piscinas, Bicicletaria do Baixinho, Edilene Perfumaria e Variedades, Donna Donuts, Equipe Angelica Mazoti, Milálô, Studio A, Deluxe Modas, Bayardinho Lanches e Esquina dos Pastéis.

Para poder adquirir um número é só entrar em contato pelos telefones (14) 98223-2848 e 98174-6852 ou pela página do Facebook dos cantores.