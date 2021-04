Bênção do Santíssimo pelas ruas da cidade encerra Semana Santa

Divulgação

No decorrer da Semana Santa, os padres locais cumpriram extenso rol de atividades que incluiu Domingo de Ramos, Via Sacra, Dores de Maria, lava-pés, ceia do Senhor e Paixão de Cristo.

Neste final de semana, as paróquias de Bariri encerram programação com a vigília e celebrações de Páscoa. Entre as celebrações está a benção do Santíssimo Sacramento pelas ruas da cidade, na manhã de domingo, 4, a partir das 9h, pedindo o fim da pandemia de Covid-19.

Os párocos vão se reunir na Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores. Com o tema, “Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo” (Mt 28, 20), a celebração vai reunir as três paróquias e deve ser encerrada com benção para os doentes na Santa Casa de Bariri.

Um alerta importante: os fiéis devem acompanhar em suas residências, para evitar aglomerações. O evento será transmitido pela Rádio Clube de Bariri.

Vigília e Páscoa

Neste sábado, 3, as celebrações estão voltadas para a Vigília Pascal, que celebram ritualmente a ressurreição de Jesus Cristo.

Na Paróquia Nossa Senhora das Dores, padre Ériko Thiago Nogueira vai celebrar a vigília, a partir das 19h, com transmissão via rádio e nas redes sociais. Padre Leandro Pimentel, da Paróquia do Santuário Nossa Senhora Aparecida, promove a solene Vigília Pascal, a partir das 20h, também com transmissão nas redes sociais. A partir das 19h30, na Paróquia de Santa Luzia padre Carlos Menezes Jr. celebra a vigília, último dia do tríduo pascal.

Domingo de Páscoa, 4, a programação nas paróquias prevê a celebração de pelo menos duas missas solenes. Na Santa Luzia, pela manhã, às 8h; e depois à tarde, a partir das 18h. Na Nossa Senhora das Dores, o horário das missas de Páscoa será às 8h e às 19h. e, finalmente, no Santuário, as celebrações da Páscoa ocorrem às 7h30 e às 19h.

Devido às restrições da fase emergencial do Plano SP de combate à Covid-19, as celebrações ocorrem de forma virtual, através de sites e páginas do Facebook. A Rádio Serena transmitiu a programação da paróquia central.

Programação de Páscoa nas Paróquias de Bariri

NOSSA SENHORA APARECIDA

03/2021(sábado) 20h Vigília Pascal

04/2021 (domingo) 7h30 Missa de Páscoa

9h Bênção do Santíssimo

19h Missa de Páscoa

NOSSA SENHORA DAS DORES

03/2021 (sábado) 19h Vigília Pascal

04/2021 (domingo) 8h Missa de Páscoa

9h Bênção do Santíssimo

19h Missa de Páscoa

SANTA LUZIA

03/2021(sábado) 19h30 Vigília Pascal

04/2021 (domingo) 8h Missa de Páscoa

9h Bênção do Santíssimo

18h Missa de Páscoa