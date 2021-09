Baririense é aprovado na Academia do Barro Branco

Guilherme Siqueira Gabia foi um dos 190 alunos aptos a realizar o curso de formação – Divulgação

O baririense Guilherme Siqueira Gabia, 17 anos, foi aprovado no concurso da Academia de Polícia Militar do Barro Branco. A instituição forma oficiais para a Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Guilherme foi um dos 190 alunos aprovados entre um total de 16 mil participantes. A prova escrita foi elaborada pela FGV. Além do bom desempenho na avaliação, ele foi aprovado em testes físico, mental, psicológico, médico.

Por ser o mais novo da turma, Guilherme recebeu o Troféu Caçula.

Ele é filho de Antônio Carlos Gabia e de Cláudia Siqueira Gabia e irmão de Giovanni Siqueira Gabia, que também é militar.