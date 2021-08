BARIRI: Vigilância encontra terreno com entulho na Vila Santa Helena

É comum o descarte de lixo no local – Divulgação

A Vigilância Epidemiológica encontrou nesta segunda-feira (23) um monte de lixo em terreno situado na Rua Ceará, na Vila Santa Helena, em Bariri.

De acordo com a responsável pelo setor, Vanessa Navarro, a área já foi limpa inúmeras vezes, mas continua a ser depósito de entulho.

A prática adotada por algumas pessoas contribui com a proliferação de animais e insetos, como o Aedes Aegypti, transmissor da dengue.

Na sessão de Câmara de 16 de agosto os vereadores aprovaram projeto de lei de iniciativa do vereador Benedito Antonio Franchini (PTB) que aumenta a fiscalização e multa para quem joga lixo ou entulho em logradouro público.