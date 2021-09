BARIRI: Vereador realiza viagem de três dias à Brasília

O vereador baririense manteve encontro com deputados e senadores e participou de evento ligado à Frente Parlamentar Mista da Santa Casa – Divulgação

Na semana que passou, o vereador Edcarlos Pereira dos Santos (PSDB) realizou viagem de três dias para Brasília (DF). Segundo ele, lá fez pedidos de emendas, estreitou laços e aproveitou para se tornar conhecido dos parlamentares. Relata duas agendas, em especial, com os deputados Carlos Sampaio e José Anibal ambos do PSDB.

Com o primeiro, ratificou pedido de R$ 250 mil para o setor de Infraestrutura Urbana, que prevê recape asfáltico em vias públicas no Jardim Industrial. Segundo ele, ainda ficou acertada mais uma emenda de R$ 260 mil para a área da Saúde, destinada à compra de aparelho ultrassom e ecocardiograma para a Santa Casa. Ainda de acrodo com o vereador, o parlamentar no começo do ano já havia enviado R$ 100 mil reais para a área da Saúde, para reforma e adaptação do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO).

Em relação a Anibal, protocolou solicitação de R$ 600 mil reais para melhorias no Centro de Lazer do Trabalhador, conhecido como Filengão, no Bairro do Livramento. A ideia é investir na arquibancada, alambrado, bancos de reservas e iluminação.

Edcarlos ainda comenta sobre evento que participou, com a presença da senadora Katia Abreu (PP), sobre economia criativa, além de participação na Frente Parlamentar Mista da Santa Casa, que conta com 228 deputados e 17 senadores.