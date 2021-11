Bariri terá programação especial de fim de ano

Presépio Vivo irá se apresentar nos dias 16, 17, 22 e 23 de dezembro – Arquivo/Candeia

O município de Bariri terá programação especial de fim de ano, denominada “Vila do Noel: a Magia do Natal”.

As atrações acontecerão de 6 a 23 de dezembro na Praça Joaquim Lourenço Corrêa (Praça da Matriz). A Associação Comercial e Industrial de Bariri (Acib) apresentou algumas sugestões para o evento.

Nesse período (com exceção dos domingos) haverá tendas de alimentação com participação de entidades da cidade e de artesanato, a partir das 18h, e a Casinha do Papai Noel, a partir das 19h.

As apresentações terão início sempre às 20h. No dia 9 o professor Vandeco fará apresentação de capoeira. No dia seguinte é a vez da Orquestra Vitória.

Nos dias 11 e 12 o público poderá conferir o Ballet Magnífico. O dia 13 é reservado à apresentação de Adriana Altalejo. No dia seguinte haverá a Cantata de Natal. No dia 15 é a vez do coral das escolas municipais.

O Presépio Vivo poderá ser conferido nos dias 16, 17, 21, 22 e 23 de dezembro. No dia 16 estará na praça o coral da Apae. No dia seguinte a entidade apresentará números de dança.

No dia 21, às 21h, ocorre a descida do Papai Noel no rapel. Nos dias 21 e 22 haverá o trenó do Papai Noel.