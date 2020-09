BARIRI: Setor de trânsito renova credenciais para estacionamento especial

Medida é válida para idosos e deficientes físicos – Divulgação

Em atendimento aos protocolos do Ministério da Saúde e em conformidade com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Setor Municipal de Trânsito informa que já está renovando as credenciais de estacionamento de “Idoso” e “Deficiente Físico”.

A medida está sendo antecipada para evitar aglomerações. Interessados devem comparecer à sede administrativa do setor, situada na Rua Santa Cruz, 247, ao lado do Lar Amor e Vida (Casa Abrigo) para providenciar a renovação. O vencimento passará para 31 de dezembro de 2023.