BARIRI: Serviço do Saemba deixa bairros sem água nesta quarta-feira

Serão afetados moradores dos Jardins Santo André I e II, Garotinho e Romero I e II – Divulgação

O Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba) fará na manhã desta quarta-feira (22) limpeza e instalação de registro no reservatório do Poço do Jardim Santo André.

Por esse motivo, será necessário interromper o abastecimento de água a partir das 7h. Ficarão sem água moradores dos Jardins Santo André I e II, Garotinho e Romero I e II.

A previsão de normalização do abastecimento de água é a partir das 12h desta quarta-feira (22).