BARIRI: Representantes do Estado conhecem prédio que irá abrigar Poupatempo

Vanzelli, Barleta, Abelardo, Haghata, Myrella e Paulo Grigolin em frente do prédio situado no centro de Bariri – Divulgação

O gerente da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp) Fabrício Donizetti Vanzelli e o superintendente do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) Peterson Barleta estiveram em Bariri na quarta-feira (20) para conhecer o prédio que deverá abrigar unidade do Poupatempo.

O imóvel localiza-se no cruzamento entre a Avenida 15 de Novembro e a Rua Sete de Setembro, no centro da cidade, onde funcionava restaurante e antigamente abrigou o escritório do Tonin.

Acompanharam os representantes do governo estadual o prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB), a diretora municipal de Desenvolvimento Econômico, Haghata Pepe Hailer Freire de Oliveira, e os vereadores Myrella Soares da Silva (DEM) e Paulo Egídio Grigolin (PP).

A informação dada por Vanzelli e por Barleta aos políticos locais é que dentro de duas semanas ocorrerá a assinatura do convênio entre governo estadual e prefeitura para a instalação do Poupatempo em Bariri.

O próximo passo é que sejam feitas as obras de melhorias e adaptações no prédio, atendendo a layout do projeto.

Em entrevista ao Candeia no sábado (16), Haghata comentou que as tratativas técnicas por parte do município haviam sido executadas. “O prédio foi indicado e duas reuniões já foram realizadas para alinhamento dos serviços e layout do espaço, faltando apenas o anuncio por parte do Governo do Estado”, disse a diretora.