Bariri registra 254 mm de chuva em sete dias

Arquivo/Candeia

Entre os dias 27 de janeiro e 2 de fevereiro Bariri registrou 254 mm de chuva, conforme medição pluviométrica feita pela Della Coletta Bioenergia (DCBio).

Considerando apenas janeiro, foram 312 mm de chuva no mês passado, acima da média de 1995 a 2021 (304,8 mm).

Só nos últimos cinco dias de janeiro (27 a 31) as precipitações somaram 201 mm no município.

Em Bariri, as chuvas causaram estragos no asfalto e nas estradas rurais. No entanto, houve quase 30 mortes no Estado de São Paulo, incluindo uma em Jaú – até o fechamento desta edição as buscas por uma pessoa desaparecida continuavam.

Cidades da Grande São Paulo e municípios próximos como Barra Bonita, Bauru e Jaú foram bastante castigados. Córregos e rios receberam grande quantidade de água, alguns deles transbordando.

Jaú

Anteontem (3) a Defesa Civil de Jaú divulgou balanço atualizado referente aos bairros atingidos pela enchente do domingo (30): Chácara Peccioli; Vila Assis; Vila Hilst; Chácara Braz Miraglia; Centro; Vila Ivan; Jardim Bela Vista; e Parque Bela Vista, num total de 149 casas e 411 pessoas.

Somado ao levantamento anterior, Jaú tinha, até anteontem, 383 casas e 1.419 pessoas atingidas. Os 209 imóveis vazios serão novamente visitados pelas equipes da Defesa Civil.

O trabalho de visita aos imóveis atingidos iria continuar, contemplando bairros que ainda não foram contabilizados, como o Jardim São José.

O órgão divulgou também balanço de estabelecimentos comerciais atingidos pela enchente. Foram 105 no Jardim das Paineiras, Jardim Jorge Atalla, Vila XV/Peccioli, Vila Nossa Senhora de Fátima, Chácara Braz Miraglia, Vila Hilst, Centro e Parque Bela Vista.

Chuvas em Bariri no mês de janeiro

Ano Quantidade no mês (mm)

1995 102,0

1996 287,0

1997 502,0

1998 168,0

1999 429,0

2000 487,0

2001 289,0

2002 387,0

2003 442,0

2004 231,0

2005 419,0

2006 263,0

2007 393,0

2008 243,0

2009 447,5

2010 329,0

2011 359,5

2012 332,0

2013 251,5

2014 112,5

2015 187,0

2016 376,0

2017 421,0

2018 200,0

2019 202,0

2020 211,0

2021 158,5

2022 312,0

Fonte: Della Coletta Bioenergia