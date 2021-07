Bariri recebe 50 cobertores

Doação foi feita pela Proteção e Defesa Civil – Divulgação

Nesta quarta-feira (28) a Proteção e Defesa Civil entregou ao município de Bariri 50 cobertores a fim de auxiliar no enfrentamento do frio dos próximos dias.

As peças foram entregues pelo responsável pela Defesa Civil, sargento do Corpo de Bombeiros Ernesto Villares, à primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Anaí Lagatta Padovani Martins Simões, e à diretora municipal de Assistência Social, Suzane Gabia Dinis.

Desde 15 de junho a Ação Social realiza campanha do agasalho para coleta de cobertores novos e usados. O Fundo Social do Estado de São Paulo também contribuiu. Ao todo, foram recebidos 260 cobertores, sendo 100 de Bariri e 160 do fundo estadual.