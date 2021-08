Bariri realiza fórum de enfrentamento da violência contra a mulher

Evento será realizado sexta-feira, dia 6, com inscrições limitadas – Divulgação

O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher promoverá na sexta-feira (6) o 1º Fórum Municipal de Prevenção e Enfrentamento a Violência Contra Mulher.

O evento terá início às 8h no Salão Padre Féchio, localizado na Rua Francisco Munhoz Cegarra, s/n.

Devido à pandemia do novo coronavírus, o acesso ao local será restrito. As inscrições são limitadas e podem ser feitas até quarta-feira (4) pelo link: https://forms.gle/Y9Ub5cmQaZSaSWhE7.

A programação consta de dois painéis. O primeiro terá a participação da promotora de Justiça de Bariri, Gabriela Silva Gonçalves Salvador, que irá proferir a palestra “15 anos de Lei Maria da Penha: Aspectos legais e Jurídicos”.

Em seguida, haverá roda de conversa com gestoras municipais com o tema “Você não está sozinha: Rede municipal de apoio à mulher”.