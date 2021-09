BARIRI: Prefeitura recebe licença da Cetesb e reinicia tapa-buraco

Trabalho começou a ser feito nesta quarta-feira, dia 8, incluindo a Avenida João Lemos – Divulgação

A prefeitura de Bariri recebeu sinal verde da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) e reiniciou a operação na Usina de Asfalto Roque Diman. Recentemente o Executivo obteve da agência as licenças prévia e de instalação.

De acordo com o diretor municipal de Infraestrutura, Jessé Prado Lyra, equipe da Cetesb esteve no local e autorizou a retomada do serviço. Na manhã de quarta-feira (8) o tapa-buraco voltou a ser feito em Bariri, a exemplo de trecho da Avenida João Lemos.

Lyra diz que a prioridade é consertar os maiores buracos em vias públicas e atender as reclamações já feitas.

A usina localiza-se na Avenida General Osório, 910, perto do Barracão Municipal. Após inspeção da Cetesb, houve paralisação do tapa-buraco. A reforma da usina foi concluída em meados de agosto. Os equipamentos são muito antigos e necessitavam de melhorias.

Atendendo à determinação da Cetesb, a administração municipal realizou as medidas necessárias, como separação de material por meio de baias e adaptação dos tanques de emulsão.

A usina voltou a operar em 2017 com produção de material para operações tapa-buraco.