BARIRI: Prefeitura fará concurso público para 28 cargos

A Prefeitura de Bariri irá realizar concurso público para 28 diferentes cargos. Em todos eles haverá formação de cadastro reserva, ou seja, não há quantidade de vagas indicadas para as funções.

A administração municipal abriu licitação a fim de contratar empresa para prestar serviços especializados de planejamento, organização e realização de concurso público e processo seletivo de provas e títulos para seleção de candidatos para provimento de vagas em cargos de nível fundamental, nível médio e de nível superior.

No edital, constam a carga horária de cada cargo e o nível de escolaridade e requisitos necessários.

A disputa é por meio de pregão eletrônico. A sessão está marcada para 27 de fevereiro, com estimativa de preço de R$ 73.166,67.

As provas de conhecimentos serão realizadas nas formas objetiva e discursiva, com posterior apresentação e avaliação de títulos, para cargos de nível superior. Os valores das taxas de inscrição para os empregos serão de R$ 55,00.

O concurso público e processo seletivo terão validade de dois anos, podendo ser prorrogáveis por iguais períodos, a critério da prefeitura.

O concurso destina-se ao provimento de empregos atualmente vagos, que vierem a vagar ou forem criados dentro do prazo de validade previsto no edital de abertura de inscrições.