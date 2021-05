BARIRI: Prefeitura decreta retorno de servidores afastados

Deverão retomar suas funções os colaboradores do município que estiverem devidamente vacinados contra a Covid-19 – Arquivo/Candeia

A Prefeitura Municipal de Bariri decretou nesta segunda-feira, 18, o retorno dos servidores municipais, já imunizados, que ainda continuavam afastados por causa da Covid-19.

Segundo informado, a decisão baseou-se no Plano São Paulo, instituído pelo Governo do Estado de São Paulo, que argumenta sobre a volta ao trabalho dos funcionários públicos após a imunização. A medida foi tomada visando suprir a demanda existente, provocada pelo número reduzido de servidores na ativa.

Deverão retomar suas funções os colaboradores do município que estiverem devidamente vacinados contra a Covid-19, conforme calendário de vacinação de sua faixa etária ou grupo de risco.

O servidor que, após tomar todas as doses e tendo transcorrido o prazo para efeito do imunizante no organismo, não retornar ao exercício de suas funções, poderá receber faltas pelos dias não trabalhados.