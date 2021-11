BARIRI: Prefeitura abre vagas para cursos de qualificação profissional gratuitos com bolsa-auxílio de R$ 210

Divulgação

A Prefeitura de Bariri, por meio da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e em parceria com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado de São Paulo, abre inscrições para os cursos gratuitos de “Balconista de Farmácia” e “Recepção e Atendimento”, que oferecem bolsa-auxílio no valor de R$ 210 (duzentos e dez reais) e possuem 60h de carga horária.

São 20 vagas para cada curso de qualificação profissional e as inscrições podem ser feitas até o dia 08 de novembro, próxima segunda-feira, pelo site www.cursosviarapida.sp.gov.br. Quem não possui acesso à internet pode procurar o projeto “Ganha Tempo”, localizado na Rua Camilo Resegue, nº 68, ou entrar em contato pelo número (14) 3662-6485.

Podem se inscrever candidatos e candidatas que tenham idade mínima de 16 anos, alfabetizados e domiciliados na cidade de Bariri. Caso o número de inscritos seja superior ao número de vagas, serão priorizadas as pessoas desempregadas, com baixa renda e com deficiência. A convocação dos candidatos selecionados ocorrerá por e-mail.

Os estudantes matriculados nos cursos de qualificação do programa “Via Rápida” receberão uma bolsa única de R $210 (duzentos e dez reais), que será disponibilizada aos alunos no final do curso. O pagamento será feito por meio de código bancário e poderá ser sacado em caixas eletrônicos do Banco do Brasil e da Rede 24 horas.

Para receber a bolsa-auxílio, é necessário estar desempregado, concluir a carga horária do curso escolhido e não estar recebendo seguro-desemprego ou outros auxílios da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. As aulas têm previsão de início para o dia 16 de novembro.

Passo a Passo para a inscrição

1. Acessar o site www.cursosviarapida.sp.gov.br (até o dia 08 de novembro);

2. Clicar na opção “Cursos Remotos/ Presenciais – Bolsa Auxílio”;

3. Na página que irá abrir, selecionar o município de Bariri na aba “Consulta de Municípios”;

4. Após os procedimentos acima, o estudante deverá selecionar uma das duas opções de cursos que aparecerão: “Balconista de Farmácia” ou “Recepção e Atendimento”;

5. Clicar no ícone “Inscreva-se”;

6. Caso não possua conta no “Via Rápida”, é preciso acessar a aba “Não tem conta? Cadastre-se” e informar os dados solicitados. Se já possuir cadastro no sistema, basta digitar e-mail e senha do portal.