BARIRI: PM detém jovem por tráfico de drogas

Acusado portava cocaína e maconha – Divulgação/PM

A Polícia Militar (PM) de Bariri deteve nesta quinta-feira (29) C. R. B. C., 22 anos, com porções de cocaína e maconha.

Em patrulhamento pelo Jardim Helena, em local de intenso comércio de drogas, os policiais avistaram o jovem, conhecido dos meios policiais.

Ao notar a presença da viatura, ele se portou de maneira suspeita e escondeu algo no bolso da blusa.

Durante busca pessoal, os PMs encontraram 30 eppendorfs contendo cocaína e seis porções de maconha, todos os itens embalados para venda.

Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde foi indiciado pelo crime de tráfico de entorpecentes. Ficou recolhido, aguardando audiência de custódia junto ao Judiciário.