Bariri pede colaboração no Imposto de Renda Solidário

Divulgação

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Bariri está realizando a campanha “Imposto de Renda Solidário” para conscientizar e estimular a população a destinar uma porcentagem do Imposto de Renda ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

No caso de Bariri, as entidades inscritas para receber a colaboração em dinheiro são Apae, Centro de Promoção Social, Creche Madre Leônia, Lar Amor e Vida (antiga Casa Abrigo), Grupo Escoteiro Bariry e Associação Cultural Quilombo de Bariri.

É possível destinar até 6% do Imposto de Renda para o fundo. As pessoas físicas que apresentarem declaração de imposto de renda “modelo completo” podem ainda doar em até 3% do valor do imposto de renda devido.

Além disso, pessoas jurídicas, que apuram a tributação pelo lucro real, poderão destinar em até 1% do imposto devido, até o dia 30 de abril.

Essa destinação de imposto não oferece benefícios ao bolso do contribuinte e o valor destinado ao fundo irá abater do imposto a pagar ou acrescentará o valor do imposto a restituir na declaração de ajuste anual.