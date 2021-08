BARIRI: Paróquia do Santuário realiza Semana da Família

Durante missa diária, um casal integrante da Pastoral Familiar vai comentar um tema ligado ao universo da família – Divulgação

De 8 a 14 de agosto, a Paróquia do Santuário Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Nova Bariri, realiza a Semana da Família, com o tema “Alegria do Amor na Família”.

A programação prevê celebração de missa diária, sempre às 19h, no Santuário, presidida pelo padre Leandro Pimentel.

Durante as missas, um casal integrante da Pastoral Familiar vai comentar um tema ligado ao universo da família.

Domingo, 8, na abertura da Semana da Família, o casal Heiton e Carolina inaugurou o calendário de palestra comentando sobre o tema “A Beleza e os Desafios da Vida Familiar”.

Mais seis temas estão programados: Matrimônio: Sacramento do Amor (casal Alberto e Sandra); O Amor no Matrimônio (Marcos e Débora); Viver o Amor no Cotidiano da Família (Luciano e Leila); O Amor Verdadeiro Mais Ama do que é Amado (Marcelo e Graziela); O Amor Perdoa Sempre (Tiago e Ana Júlia); e Acompanhar, Discernir e Integrar (Márcio e Daniela).

Na sexta-feira, 13, haverá bênção especial às vítimas do Covid-19.

No domingo, 15, durante a missa das crianças, às 9h30, haverá a revelação dos participantes do concursos de redação com o tema Família.