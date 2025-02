Bariri: Nova diretoria assume gestão do Umuarama Clube

A chapa “Renovação e Compromisso”, do candidato a presidente José Eduardo Vida, foi eleita para presidir o Umuarama Clube de Bariri para o biênio 2025-2026.

A chapa recebeu 359 votos, contra 184 votos da chapa “Integridade e Compromisso com o Associado”, que teve como candidato a presidente Jorge Lourenço de Camargo.

A eleição ocorreu das 8h às 12h do domingo (9), com comparecimento de 564 associados com direito a voto. Ao todo, 21 votos foram anulados ou em branco.

A posse da nova diretoria ocorreu na noite de quarta-feira (12). De acordo com Vida, a prioridade é a conclusão da organização do carnaval. Serão duas noites (sábado e segunda-feira) e duas matinês (domingo e terça-feira), com animação da Banda Tropicália e DJ.

Já tiveram início as manutenções das geladeiras que ficam no bar e também de parte dos telhados. O próximo passo é a organização das atividades dos funcionários do clube.

Em seguida, será feito serviço no alambrado lateral, reforma e adequação da portaria, com maior segurança e acessibilidade, e renovação dos parquinhos infantis, com melhorias nos equipamentos, espaço e iluminação.

Chapa

Além de Vida, fazem parte da chapa vencedora da eleição Homero José Oréfice (vice-presidente), Leonardo Araújo de Oliveira (1º tesoureiro), Luciana Aparecida Lucínio (2º tesoureiro), Saulo Rogério Paderna (1º secretário) e Antônio Gomes da Silva – Piu – (2º secretário).

Também foram eleitos dois membros para o Conselho Deliberativo: Sebastiana Aparecida Borges de Santis; e Rogério Gustavo Rosa. Apenas eles concorreram.