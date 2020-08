Bariri: Motociclista de 28 anos falece após acidente na marginal da SP-304

Marina Justulin, 28 anos, faleceu na noite desta quarta-feira, 26, após queda de motocicleta na Avenida Antônio Além, marginal da Rodovia Deputado Leônidas Pacheco Ferreira (SP-304).

A jovem seguia com a motocicleta pela Avenida marginal, no sentido trevo principal – trevo do Lago Municipal, quando por motivos a serem esclarecidos, teria perdido o controle de direção, bateu no guard rail e foi arremessada ao chão.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros ao Pronto Socorro de Bariri, porém não resistiu aos ferimentos e faleceu.