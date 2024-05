Bariri: Mais de 50 voluntários participam de ação da Campanha do Agasalho

Sábado (4), foi realizada ação que recolheu doações de casa em casa para a Campanha do Agasalho de Bariri/2024. Cerca de 50 voluntários participaram da iniciativa, que foi promovida pela Prefeitura de Bariri, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade (Fuss) e Organizações da Sociedade Civil (OSCs).

A equipe de voluntários foi formada por integrantes do poder público (diretorias de Assistência Social, Saúde, Educação, Infraestrutura, Casa da Mulher Mariana Forti Bazza e Promotoras Legais Populares); representantes da sociedade civil (Apae – Associação de Pais e Amigos do Excepcionas, CPS – Centro de Promoção Social, Associação Cultural Quilombo, Grupo Escoteiros Bariry) e demais voluntários.

A ação percorreu bairros da cidade, das 8h às 12h, passando pelas residências. Durante o trajeto, foram coletados roupas, calçados e cobertores. As doações eram colocadas em veículos, também cedidos por voluntários e poder público.

A equipe ainda contabiliza a quantidade de doações. Mesmo porque, ainda é possível fazer doações.

Para quem ainda deseja doar, a entrega pode ser feita diretamente na Casa da Mulher, localizada à Rua Camilo Resegue, 68, e na Creche Madre Leonia, à Rua Santa Catarina, nº 70.

A distribuição dos itens arrecadados está prevista para o dia 18 de maio, sábado.