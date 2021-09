BARIRI: Lixo no Jd. Maria Luiza 2 incomoda moradores

Entulhos servem para a proliferação de animais peçonhentos, como escorpião – Whatsapp/Candeia

Trecho situado na Rua João Benatti, no Jardim Maria Luiza 2, serve de depósito de entulho constantemente.

Moradora entrou em contato com o Candeia para reclamar da situação. Há tempos o problema persiste.

Segundo ela, o monte de lixo favorece a proliferação de animais peçonhentos. Para quem tem crianças em casa o risco é ainda maior. Recentemente, a moradora encontrou um escorpião no bairro.

O jornal esteve no local em meados de fevereiro deste ano. Segundo a denúncia, o crime ambiental já ocorria há algum tempo, setores públicos já foram acionados, mas sem que haja resolução definitiva.

A coleta de lixo em Bariri é feita de segunda a sábado, no entanto, a prática de deixar o lixo espalhado por vários pontos da cidade persiste.