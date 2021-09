BARIRI: Inscrições para curso de eletricista vão até o dia 24 de setembro

As inscrições devem ser realizadas de forma online, através do link http://bit.ly/inscricoes-senai-pres69 – Divulgação

Até o dia 24 de setembro, sexta-feira, estão abertas inscrições para o curso gratuito de eletricista profissional, do Sebrae, em parceria com a Escola do Senai de Bariri.

O curso é coordenado pela Diretoria de Desenvolvimento Econômico e tem por objetivo desenvolver competências que permitam prestar reparos em componentes elétricos, como troca de tomadas, lustres, calhas, reatores, disjuntores, resistências, chuveiros e interruptores.

As aulas serão ministradas de 06 de outubro a 22 de novembro, das 18h às 22h, na Escola Senai de Bariri, localizada à Avenida XV de Novembro, 196.