BARIRI: Incêndio atinge área rural e queima duas colhedoras de cana

Equipe da DC Bio combate as chamas – Divulgação

Uma área rural de Bariri situada no Bairro Paina está sendo consumida pelo fogo desde o fim da manhã desta quarta-feira (25). Duas colhedoras de cana pertencentes à Della Coletta Bioenergia (DC Bio) foram destruídas pelas chamas.

Havia uma frente de trabalho da empresa colhendo cana no local e, por esse motivo, o fogo atingiu a máquina.

A fumaça pode ser vista em várias partes do município. Por causa do vento, a cortina de fumaça está em direção à área central de Bariri.

Equipe da DC Bio está no local combatendo as chamas. No início da tarde desta quarta-feira (25) o Corpo de Bombeiros de Jaú destinou caminhão ao local. Segundo verificado pelo Candeia, o veículo dos bombeiros de Bariri apresentou problema mecânico.

Serão apuradas as causas do fogo e se houve mais algum estrago material. Não há feridos em decorrência do incêndio.

A forte estiagem que atinge o município e boa parte do Brasil favorece a ocorrência de queimadas. Áreas entre Jaú e Bocaina foram atingidas recentemente, com grande prejuízo para a flora e a fauna.