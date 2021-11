BARIRI: Feira do Sabor traz comida típica do interior de São Paulo

A praça será decorada com guarda-chuvas suspensos para receber o evento com comidas típicas, bebidas, produtos artesanais e opções de lazer e entretenimento – Divulgação

Nos dias 13 e 14 de novembro, sábado e domingo, Bariri vai sediar a Feira do Sabor da Região, na Praça Joaquim Lourenço Correa (Praça da Matriz), a partir das 18h às 22h, com 35 expositores, reunindo comida típica do interior de São Paulo, bebidas, produtos artesanais e opções de lazer e entretenimento.

A feira sociogastronômica vai oferecer culinária gourmet, doces artesanais, bolos decorados, massas típicas italianas, queijos diferentes, culinária japonesa, grega, cortes de carnes premium e culinária típica da região, além de espaço kids e música ao vivo

Segundo os organizadores, o evento vai priorizar empreendedores locais, a fim de fortalecer a economia local e promover o turismo gastronômico regional.

A venda das bebidas está a cargo do grupo Elo, que vai reverter a renda para a Santa Casa de Bariri.

Para receber o público, a praça será decorada com uma cobertura de guarda-chuvas coloridos, stands personalizados, espaço kids para que os pais possam curtir o evento com tranquilidade.

O evento conta com a presença do saxofonista Leandro Silversax, responsável pela música ambiente.

Carolina Bicudo

As ações foram idealizadas por Carolina Bicudo, empresária do setor há mais de cinco anos. Carolina é fundadora da feira focada em produtos low carb: Vida Leve, realizada na capital paulista desde 2016, que se tornou um dos maiores encontros gastronômicos do segmento no Brasil.

Atualmente, morando em Bariri, Carolina se deparou com poucas opções de lazer na área. A partir desta análise, aliada a experiência no segmento gastronômico, decidiu criar a 1º Feira Gastronômica da cidade, levando em considerações todo o perfil da região.

Para se aprofundar mais na culinária local, Carolina criou o projeto no Instagram @dicasdebariri, onde divulga as descobertas gastronômicas e informações sobre o evento.

Serviço

1º Feira Gastronômica de Bariri Data

Data: 13 e 14 de novembro de 2021

Local: Praça Joaquim Lourenço Corrêa (Praça da Matriz)

Horário: das 18h às 22h