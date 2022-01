Bariri fará dedetização entre os dias 10 e 13

Objetivo é combater escorpiões e insetos – Divulgação

A Prefeitura de Bariri, por meio da Vigilância Epidemiológica, informa que entre segunda-feira (10) e quinta-feira (13), a partir das 8h, estará realizando dedetização no município, visando o combate de escorpiões e insetos.

A Vigilância Epidemiológica alerta aos moradores que no dia da dedetização de seu bairro a população precisa tomar alguns cuidados, tais como tampar os ralos de toda a casa.

Caso não haja tampa no local é necessário colocar um pano úmido tampando o ralo para que insetos ou ratos não entrem em suas residências. Com isso o trabalho terá um resultado satisfatório.

Em caso de chuva poderá haver alteração no cronograma de dedetização.

Cronograma de dedetização

10/01/2022: Jardim Brasil 500, Jardim Garotinho, Santa Rosa, Santa Clara, Jd. Romero Santo André I e II, Jardim Iguatemi, Jardim Esperença II, Núcleos II, III, IV e Jd. Domingos Aq, Jardim Maria Luisa 2 e 3, Santa Helena, Santa Inês, Vila São José, Jardim São Marcos e Núcleo 1.

Data: 11/01/2022 Jardim Esperança I, Vila Conceição, parte do centro próximo à antiga Resegue e Jd. Americana, Jardim Maravilha, Jardim America Parque dos Ipês, Jardim Morumbi, Jd. Bela Vista, Jd. Beltrame I e II e Jd. Umuarama, Residêncial Ecoville, Residêncial Viuval 1 e 2, Residêncial Canto Verde e Residêncial Mirágua.

Data: 12/01/2022 Vila Santa Terezinha, Jd. Paraiso, Jd. Panorama, parte centro prox. Santa Casa, Jd. Santa Lúcia e Jd. Nova Bariri. Jardim Industrial I e II, Jardim Alvorada e bairro Livramento.

Data: 13/01/2022 Centro, Jardim Esplanada, Jd. Paulista e Maguin Villas, Vila Maria, Jardim São Francisco, Cidade Jardim, Jardim Primavera 1 e 2 Pólo Empresarial e Jardim Lucyla, Jardim Maria Luiza, Jardim Yang 1, 2 e 3, Poló Industrial, Jardim Europa, Viva mais, Jardim Pavão Jardim Athenas e Canaã.