Bariri: Expediente da prefeitura tem horário especial na Copa

Decreto do prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB), de 10 de outubro, prevê alterações no horário das atividades da administração pública direta e indireta do município de Bariri nos dias dos jogos da Copa do Mundo 2022.

Os jogos da Seleção Brasileira, da primeira fase, estão marcados para os dias 24 de novembro (quinta-feira), às 16h, contra a Sérvia; 28 de novembro (segunda-feira), às 13h, contra a Suíça; e no dia 2 de dezembro (sexta-feira), contra Camarões, às 16h.

Sendo assim, no dia 24 de novembro e dia 2 de dezembro, o atendimento será até às 15h30. Já no dia 28, será até às 11h30 com retorno às 16 horas.

Cada Diretoria de Serviços da Prefeitura de Bariri deliberará sobre as atividades a serem desenvolvidas nas datas acima, sem prejuízo do atendimento às necessidades da população, principalmente no tocante a serviços imprescindíveis ou emergenciais.

Caso o Brasil avance para as etapas seguintes, os horários seguirão da seguinte forma:

• Jogos às 7h: Atendimento a partir das 10 horas.

• Jogos às 10h: Atendimento até as 9h30 com retorno às 13 horas.

• Jogos às 12h: Atendimento até as 11h30 com retorno às 15 horas.

• Jogos às 13h: Atendimento até as 12h30 com retorno às 16 horas

• Jogos às 16: Atendimentos finalizam às 15h30.

Fonte: Assessoria de Comunicação