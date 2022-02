Bariri continua a realizar ‘fumacê’ para controle de pernilongo

A prefeitura de Bariri iniciou no dia 7 de fevereiro a termonebulização (fumacê) para controle do mosquito adulto culex (pernilongo). O trabalho vai até quinta-feira (17).

Segundo a equipe do Setor de Vigilância Epidemiológica, é importante abrir portas e janelas quando o veículo passar pela rua, assim as gotículas do inseticida chegarão até ao interior da residência, onde normalmente o mosquito se abriga.

Também é necessário cobrir gaiolas de pássaros, caixa de abelhas e manter as crianças longe do veículo de fumacê enquanto estiver realizando o trabalho.

Em caso de chuva, a aplicação será suspensa e o cronograma será reajustado, pois torna impossível a aspersão do inseticida no ar. Em relação a dengue, a Vigilância Epidemiológica alerta para que os moradores redobrem os cuidados para eliminar todo e qualquer local que possa acumular água parada em vista da estação do ano que se caracteriza por altas temperaturas e alto índices de chuva, fato que contribui para maior proliferação do mosquito.

Fique atento aos vasinhos de plantas, ralos, pneus, calhas, garrafas vazias, caixa d´água e qualquer outro recipiente que possa acumular água e faça sempre uso de repelente.