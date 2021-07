BARIRI: Bairros estão sem água nesta quarta-feira

Saemba realiza manutenção na Rua Piauí – Divulgação

O Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba) realiza na manhã desta quarta-feira (14) reparo em rede situada na Rua Piauí. Por esse motivo, houve necessidade de interromper o fornecimento de de água.

Estão tendo seu abastecimento comprometido os bairros Domingos Aquilante, Vila São José, Jardim Santa Rosa, Vila conceição, Jardim Santa Helena e parte da rua João Lemos.

A previsão de normalização do abastecimento é para as 13h desta quarta-feira (14).