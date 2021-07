BARIRI: Apae realiza Feijoada Solidária neste sábado

A adesão deve ser realizada de forma antecipada através do telefone (14) 3662-1949 – Divulgação

Neste sábado, 10 de julho, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bariri (Apae) realiza mais uma edição da tradicional Feijoada Solidária.

Das 10h da manhã até às 13h, as porções podem ser retiradas, no sistema drive thru no portão principal daquela unidade.

A adesão deve ser realizada de forma antecipada através do telefone (14) 3662-1949.

São um quilo de feijoada congelada e mais um saquinho de farofa por R$ 25.