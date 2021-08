Bariri amplia funcionamento de atividades econômicas

Comércio da região central de Bariri: atendimento presencial passou para 80% da capacidade do estabelecimento – Alcir Zago/Candeia

Seguindo a determinação do governo estadual na atualização do Plano SP, a prefeitura de Bariri publicou decreto no dia 30 de julho para ampliar a capacidade de público presencial e o horário do funcionamento do comércio e serviços não essenciais.

As medidas tiveram início no dia 1º de agosto e estarão em vigor até o dia 16 de agosto.

Nesse período vai das 6h às 24h o funcionamento das atividades presenciais e dos serviços considerados não essenciais. Conforme o decreto, o acesso ao local é permitido até as 23h.

Já a capacidade de ocupação do estabelecimento passa de 60% para 80%. As medidas foram tomadas após sucessivas melhoras nos índices de saúde e vacinação acelerada contra a Covid-19.

Outra mudança é que o governo estadual decidiu pelo fim do toque de recolher durante as madrugadas.

O uso obrigatório de máscara em ambientes de acesso público, distanciamento mínimo de um metro e respeito a protocolos de higiene estão mantidos.

Eventos que geram aglomerações – casas noturnas, shows de médio e grande porte, competições esportivas com público, etc – continuam proibidos, com possibilidade de reabertura condicionada aos resultados de eventos modelo sob supervisão das autoridades de saúde e averiguação pelo Centro de Contingência do Coronavírus.

Retomada segura

Se a contenção da pandemia e os reflexos da vacinação continuarem positivos, o governo estadual já planeja avançar da fase de transição para a etapa de retomada segura a partir de 17 de agosto.

A partir da segunda quinzena, a expectativa é eliminar todas as restrições de horário e liberar atendimento presencial com capacidade de 100%, mas com manutenção das regras para máscaras, distanciamento e protocolos de higiene.

Na retomada segura, as regras gerais e setoriais de segurança sanitária continuarão as mesmas da fase de transição e válidas para os 645 municípios. As prefeituras vão manter autonomia para determinar rigidez de restrições se as circunstâncias locais da pandemia e capacidade hospitalar tiverem piora.