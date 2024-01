Bariri: 92,5% dos partos realizados em 2023 foram cesáreas

Por solicitação do Candeia, a Santa Casa de Bariri levantou dados referentes aos nascimentos e partos realizados em 2023. A responsável pelas informações é a assistente social, Eliana Manin Guerra.

Segundo os dados, o hospital realizou 296 partos em 2023, entre normais e cesáreas. O total geral de nascimentos, no entanto, é de 299, uma vez que três partos foram gemelares.

Confirmando tendência registrada nos últimos anos, a porcentagem de nascimentos obtidos através de cesáreas é bem superior aos de parto normal. Dos 296 partos realizados pela maternidade da Santa Casa, 92,5% – ou seja, 274 – foram do tipo cesárea. Somente 22 ocorreram através de parto normal. Desde 2017, as cesáreas representam mais de 90% dos partos na Santa Casa de Bariri.

Em relação à quantidade de partos, o número se mantém pouco abaixo de 2022. Naquele ano, a Santa Casa registrou 304 partos, ou seja, 2,63% superior ao obtido em 2023, com 296. Ainda de acordo com o levantamento, a média anual nos últimos cinco anos é de 317,4 partos realizados.

O mês de maior incidência de partos ocorreu em maio, quando foram realizados 40 partos (um gemelar), entre cesárea e normal. O mês seguinte – junho – foi o de menor incidência. Foram 13 nascimentos. Além de maio, o mês de fevereiro e dezembro também registraram o nascimento de gêmeos.

Os 299 nascimentos registrados estão próximos aos números obtidos nos últimos cinco anos, com média de 317 bebês vindo ao mundo. Em 2023, nasceram 160 bebês do sexo masculino e 139 do sexo feminino.

Na edição passada, o Candeia divulgou que o Cartório de Registro Civil de Bariri registrou 388 nascimentos em Bariri no ano passado. Ou seja, há uma diferença de 89 nascimentos em relação aos dois parto em hospitais de cidades vizinhas, em especial, Jaú.

Box: Partos na Santa Casa 2023

MESES CESÁREA NORMAL TOTAL

Janeiro 26 02 28

Fevereiro 29 02 31 + 1 (gemelar)

Março 25 03 28

Abril 19 02 21

Maio 39 01 40 + 1 (gemelar)

Junho 11 02 13

Julho 26 01 27

Agosto 17 01 18

Setembro 20 01 21

Outubro 21 02 23

Novembro 23 04 27

Dezembro 18 01 19 + 1 (gemelar)

TOTAL GERAL 274 22 296 + 3 (gemelares)

Box: Nascimentos – Gêneros

MESES MASCULINO FEMININO TOTAL

Janeiro 15 13 28

Fevereiro 15 17 32

Março 14 14 28

Abril 12 09 21

Maio 21 20 41

Junho 10 03 13

Julho 13 14 27

Agosto 12 06 18

Setembro 10 11 21

Outubro 12 11 23

Novembro 15 12 27

Dezembro 11 09 20

TOTAL GERAL 160 139 299

Box: Tipos de Parto

ANO PARTO NORMAL CESÁREA TOTAL VAR%

2018 21 287 308 93,1%

2019 24 310 334 92,8%

2020 25 278 303 91,7%

2021 32 306 338 90,5%

2022 24 278 304 91,4%

2023 21 274 296 92,5%

Fonte: Santa Casa de Bariri