BARIRI: 1º Fórum Municipal sobre equidade racial ocorre nesta sexta

Nesta sexta-feira, 5 de novembro, será realizado o 1º Fórum Municipal “18 anos de consciência negra e séculos de luta: avanços e desafios pela Equipe Racial”.

O evento será realizado na Câmara Municipal de Bariri, a partir das 13h30, e tem como objetivo discutir pautas referentes ao mês da Consciência Negra, sobretudo questões relacionadas à equidade racial.

O evento é aberto ao público e para participar é necessário realizar inscrição prévia pelo link https://forms.gle/MYxT6m7avfjzSo5C9

A realização do evento é do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra, órgão vinculado à Diretoria de Ação Social do Município de Bariri em parceria com a Coordenação Estadual de Políticas para População Negra e Indígena, Conselho Estadual de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de SP, Centro de Equidade Racial e Coordenadora de Políticas Étnico-Racial do Município de Araraquara.

Já confirmaram presença Alessandra de Cassia Laurindo, coordenadora de políticas étnico racial de Araraquara; Ivan Renato Lima, secretário executivo do Centro de Equidade Racial; Gil Marcos Clarindo dos Santos, presidente do Conselho Estadual de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra; e Antonio da Silva Barros, coordenador de políticas para a população negra da Secretaria de Justiça de São Paulo.