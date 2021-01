Bairros ficam sem água em Bariri

Motivo é que Saemba realiza reparos emergenciais – Divulgação

O Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba) realiza nesta segunda-feira (11) reparos emergenciais em dois pontos da cidade.

A autarquia faz manutenção no reservatório do Mirágua. Por esse motivo houve necessidade de interromper o abastecimento de água na tarde desta segunda-feira (11), sendo afetados moradores dos bairros Mirágua, Canto Verde, Ecoville e Viuval 1 e 2. A previsão de normalização do abastecimento é para as 18h30.

No mesmo dia ocorreu rompimento da rede pública de abastecimento de água no cruzamento da Rua Vicente Donda com a Avenida Francisco Munhoz Cegarra, perto da rodoviária.

Os bairros afetados foram Maria Luiza e Cidade Jardim. A previsão de normalização do abastecimento é para as 12h30 desta segunda-feira (11).