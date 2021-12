Bairro do Livramento recebe projeto Férias na Praça

Pula-pula, piscina de bolinhas, tobogã, futebol de sabão, atividades esportivas, pintura de face, pipoca e algodão-doce fizeram a alegria da garotada – Divulgação

A Della Coletta Bioenergia disponibilizou caminhão de água potável durante a realização do evento – Divulgação

Neste domingo, 02 de janeiro, das 14 às 18h, a garotada do Bairro do Livramento recebe o projeto Férias na Praça, promovido pela Prefeitura de Bariri, com lazer, esporte e guloseimas.

A iniciativa teve início dia 12 de dezembro de 2021 e se estende até o dia 30 de janeiro de 2022. A cada domingo uma praça da cidade recebe equipamentos de diversão e de atividades esportivas.

Entre as atrações, destaque para pula-pula, piscina de bolinhas, tobogã, futebol de sabão, atividades esportivas, pintura de face, pipoca e algodão-doce.

Dia 26 de dezembro, pós Natal, o projeto esteve na Praça Eurico Acçolini, localizada em frente a EMEF Profª Joseane Bianco no Jardim Iguatemi e fez a alegria da garotada dos altos da cidade.

Por solicitação dos organizadores, a Della Coletta Bioenergia disponibilizou caminhão de água potável durante a realização do evento.

Fonte: Assessoria de Imprensa