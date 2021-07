Audiência pública discute PPA quarta-feira

Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador Edcarlos convocou audiência pública com a presença do advogado Renato Cassiano – Arquivo/Candeia

Nesta quarta-feira, 28, a partir das 19h, na Câmara Municipal, audiência pública discute o Plano Plurianual (PPA) para o quadriênio 2022/2025.

O PPA estabelece projetos e programas de longa duração do governo, definindo objetivos e metas da ação pública para um período de quatro anos.

Com a aprovação deste plano, torna-se obrigatório o governo planejar todas as ações e orçamento de modo a não ferir as diretrizes nele contida.

Os investimentos, por exemplo, somente devem ser efetuados no sentido de cumprir os programas estratégicos previstos na redação do PPA para o período vigente.

A audiência foi convocada pelo presidente da comissão de Finanças e Orçamento, vereador Edcarlos Pereira dos Santos (PSDB) e vai contar com a participação do advogado Renato Cassiano, especialista em orçamento público.

A Câmara estará aberta para receber público pela primeira vez no ano.