Arraiá do Lar Vicentino agita idosos, funcionários e voluntários

Na área arborizada e com a organização de uma mini quermesse, os idosos se divertiram muito e saborearam quitutes direto das barracas – Divulgação

Dia 24, quarta-feira, o Lar Vicentino entrou em festa com um arraiá que agitou idosos, funcionários e voluntários.

Na área arborizada e com a organização de uma mini quermesse, os idosos se divertiram muito e saborearam quitutes direto das barracas: cachorro quente, canjica, achocolatado, quentão, pipoca e muitos doces típicos.

Todos estavam vestidos a rigor e é claro que não poderia faltar uma boa música e o tradicional casamento caipira.

Apesar do cenário de pandemia de Covid-19, a festança ocorreu com medidas de distanciamento e prevenção. A esperança é que no próximo ano, todos posam se juntar e realizar uma grande festa.

A equipe do Lar Vicentino agradece os que colaboraram com o evento, como a DC Bio, Di Rossi e amigas, Myrella e amigas, Pedrinho Barbieri e filhos, Supermercados Michelassi e Pegorin e ao Dinho Corradini com o empréstimo e montagem das barracas.

Fonte: Equipe do Lar Vicentino