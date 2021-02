Arnaldo Jardim pede melhorias para rodovia em Bariri e Pederneiras

Deputado federal participa de reunião com concessionária Eixo SP – Divulgação

O deputado federal Arnaldo Jardim (Cidadania-SP) divulgou em sua página no Facebook que participou nesta segunda-feira (15) de reunião com a concessionária Eixo SP.

Segundo ele, o objetivo foi discutir melhorias nos municípios de Bariri e Pederneiras. “Com a prefeita Ivana Camarinha (Pederneiras) e o prefeito Abelardinho (Bariri), nos reunimos com Marcos Góes para discutir a Rodovia César Augusto Sgavioli (SP-261)”, relata o deputado.

No encontrou houve tratativas para intervenção que precisa ser feita no perímetro urbano dos dois municípios.

Para as duas cidades houve solicitação de melhorias como duplicação da via ou construção de via marginal, iluminação e instalação de radares.

Em Pederneiras as obras precisam ser executadas em três acessos que compreendem do Bairro Maria Helena ao Bairro Cidade Nova. Já em Bariri a necessidade é na altura da empresa Cerantola.

“A Eixo SP vai analisar nosso pedido e consultar o cronograma de obras”, frisa Arnaldo Jardim.