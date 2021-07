Apresentação de capoeira acontecerá hoje (01)

Divulgação

A apresentação de capoeira com o contramestre Wandeco acontecerá hoje, às 19h, no Centro Educacional, Cultural e de Exposições Mário Fava. A transmissão do evento, que faz parte das ações desenvolvidas em homenagem ao aniversário do município de Bariri, poderá ser acompanhada pela página da Prefeitura Municipal de Bariri no Facebook, a partir das 19h.

Sobre Wandeco:

Wanderlei de Souza, mais conhecido como Wandeco, iniciou sua trajetória na capoeira em 1984, na cidade de Bariri. Desde então, contribui para a arte com criações musicais que viajam o mundo.