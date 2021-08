Apae realiza Semana das Pessoa com Deficiência

Os eventos programados para a semana pela Apae de Bariri ocorrem tanto de forma virtual como presencial – Divulgação

De 21 a 25 de agosto, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bariri (Apae) realiza a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, evento anual proposto pela Federação Nacional das Apaes.

Este ano, o tema norteador da campanha diz: “É tempo de transformar conhecimento em ação”, que aponta para o fato de que no Brasil há leis avançadas, que asseguram os direitos das pessoas em situação de deficiência. No entanto, a maior parte do que prevê a legislação não é acessível a todos.

A programação proposta pela Apae de Bariri prevê, inicialmente, divulgação da semana nos órgãos de imprensa e redes sociais. Os eventos agendados ocorrem tanto de forma virtual como presencial.

Dia 23 de agosto, segunda-feira, está prevista publicação de vídeo, com a participação de usuários da Apae em programa do setor de serviço social. O tema é “Respeite os Nossos Direitos”. Essa atividade é online, através da página do Facebook da Apae.

Terça-feira, 24, a equipe fará ação de panfletagem no centro da cidade, das 11 às 13h, para distribuir um resumo de estatuto.

Quarta e quinta-feira, 25 e 26, a programação volta a ser virtual, com transmissão de vídeos. O primeiro relata ações do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência (CMPD) e o segundo, de caráter institucional e produzido pela Apae de Bariri.

Encerrando a programação, na sexta-feira, 27, às 9h, no Centro Educacional, Cultural e de Exposição Mário Fava, ocorre solenidade de lançamento das carteirinhas de alunos e usuários da Apar.

Segundo a equipe, a ideia é que a semana provoque amplo debate, levando às pessoas em situação de deficiência conhecimento sobre os seus direitos e como assegurar que estas conquistas se efetivem na vida diária.