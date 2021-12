Apae e grupo de metais se apresentam na Praça da Matriz

Alunos da Apae apresentam números de dança – Alcir Zago/Candeia

Sob regência de Jeferson Carulo dos Santos, Grupo de Metais da Banda Marcial Alexandre Giuliano Gallo levou à praça repertório com músicas populares natalinas – Alcir Zago/Candeia

Na noite de segunda-feira (20) a Praça Joaquim Lourenço Corrêa (Praça da Matriz) recebeu duas atrações da programação festiva denominada “Vila do Noel: A Magia do Natal”.

Alunos da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) apresentaram números de dança. O evento estava marcado inicialmente para 17 de dezembro, mas foi adiado por causa da chuva que caiu em Bariri.

Em seguida, o maestro Jeferson Carulo dos Santos regeu o Grupo de Metais da Banda Marcial Alexandre Giuliano Gallo com músicas populares natalinas.

A “Vila do Noel: A Magia do Natal” teve início no dia 6 de dezembro, com feira de artesanato, Casinha do Papai Noel, dança, coral, além de diversas outras atividades.