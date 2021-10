Almoço encerra programação em louvor a Nossa Senhora Aparecida

Momento em que imagem de Nossa Senhora é conduzida ao altar do Santuário – Alcir Zago/Candeia

Equipe do Rotary Club de Bariri entrega 100 brinquedos na missa das 9h – Divulgação

Amanhã (17) será realizado Almoço da Padroeira, encerrando a programação em louvor a Nossa Senhora Aparecida, da Paróquia do Santuário, no Jardim Nova Bariri.

Das 10h30 às 12h30 quem adquiriu as adesões poderá retirar marmitex de arroz com bacon e churrasco (carne bovina, frango e linguiça), no salão paroquial. A entrega das porções será feita pelo sistema pegue e leve (drive thru).

Na terça-feira (12), Dia da Padroeira do Brasil e do Santuário Nossa Senhora Aparecida, houve programação especial, com atividades religiosas e festivas.

Foram celebradas quatro missas em louvor a Nossa Senhora. Às 6h padre Paulo Borges presidiu a missa da alvorada e em seguida a bênção e distribuição do Bolo da Padroeira.

Às 9h foi celebrada missa com Padre Rodolfo Faria da Silva, seguida de carreata pelas principais vias da cidade.

O evento religioso contou com a presença dos príncipes e cinderelas. No ofertório, equipe do Rotary Club de Bariri entregou 100 brinquedos novos, que foram distribuídos às crianças presentes no fim da celebração.

Padre Luiz Felipe Melo presidiu a terceira missa das 12h, com consagração à Nossa Senhora.

Às 17h, Dom Eduardo Malaspina, bispo administrador da Diocese de São Carlos, esteve em Bariri para celebrar missa, concelebrada pelo Padre Leandro Pimentel.

No dia 12 houve venda de assados (leitoa e frango). No fim da tarde foi realizado o último dia da Mini Quermesse.