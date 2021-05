Alerta da Vigilância Epidemiológica

Setor não está oferecendo serviço de dedetização – Divulgação

O Setor de Vigilância Epidemiológica de Bariri recebeu informações de que na terça-feira (11) funcionários de empresa terceirizada teriam passado em residências do município oferecendo serviço de dedetização em nome da prefeitura de Bariri.

A Vigilância Epidemiológica informa que não está realizando esse trabalho e que os servidores do setor estão trabalhando uniformizados e com identificação.

Os munícipes que tiverem dúvidas em relação a visitas desse tipo em seus domicílios devem entrar em contato com o setor no telefone (14) 3662-5783.