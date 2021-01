Acib realiza sorteio da campanha Sonhos de Natal

O sorteio do realizado no Auditório Kemil Saad Farah, pela equipe da Acib, com transmissão ao vivo através do Facebook do Candeia e da Bariri Rádio Clube – Giovana Felipe/Candeia

Édson Luís Salina Lenharo foi contemplado com um dos 19 vales-compras por cupom preenchido no Jornal Candeia – Giovana Felipe/Candeia

Na manhã do último sábado, 09, foi realizado o sorteio dos 19 vales-compras e da Honda Biz 110i 0km da campanha Sonhos de Natal no auditório da Associação Comercial e Industrial de Bariri (Acib).

Devido à pandemia de Covid-19, a entrega dos prêmios ocorreu ontem, 15, e foi feita de forma agendada e individual para evitar a aglomeração.

A campanha

Esta edição da tradicional Campanha de Natal da Acib ocorreu de 1º de dezembro a 9 de janeiro de 2021 e contou com a participação de 39 empresas associadas.

As lojas foram identificadas com banners e cartazes da promoção. Para concorrer aos prêmios era preciso preencher cupons distribuídos pelas empresas participantes.

Confira os ganhadores

VALE COMPRAS:

Ganhador Empresa

Guilherme Fagundes Ribeiro Supermercados Nova Bariri

Roseli de Carvalho Loja Silva

Thais Fernanda de Almeida O Calçadão

Fábio Trovareli Supermercado Pegorin

Estevão Santana Clínica Catharin

Israel Rosseto Auto Posto Santa Lúcia

César Ultramari Óptica Jardim

Édson Luís Salina Lenharo Jornal Candeia

Claudineia Mori Felipe Lojas Silva

Eliana M. Fanton Casa São Paulo

Marines Dias de Aguiar Supermercado Pegorin

Marina Dadalto Bilancieiri Auto Posto Santa Lúcia

Fabio Angeolino Ótica Jardim

Priscila Ap. Borele Mendes O Calçadão

Fernando João Kezo Confecções

Márcia C. Scudilio de Carvalho Zanotti Store

Guilherme J. Rodrigues Casa São Paulo

Roberto Ramos Carvalho Supermercado Serve Bem

Elaine Ap. Vicente Lojas Silva

HONDA BIZ:

Ganhador Empresa

Roberto Ramos Carvalho Supermercado Serve Bem