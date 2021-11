Acib promove campanha e define horários para dezembro

Divulgação

A Associação Comercial e Industrial de Bariri (Acib) promoverá em dezembro a tradicional campanha de fim de ano, que neste ano se chama Natal Especial. Além disso, nessa semana houve definição do horário especial de abertura do comércio em dezembro.

Serão sorteados uma motocicleta 0-km e 19 vales-compras no valor de R$ 200,00.

No momento, a associação busca a adesão de empresas associadas. Interessados devem entrar em contato pelo telefone (14) 3662-9400.

Como nas campanhas anteriores, devem ser oferecidos dois tipos de cupons aos participantes. Quem compra acima de 1.800 cupons vai para a urna B (azul). Abaixo desse montante vai para a urna A (vermelha).

Horário

Nessa semana houve definição do horário de abertura do comércio de rua em Bariri e em Boraceia em dezembro, conforme convenção coletiva do trabalho celebrada entre os sindicatos dos lojistas e dos trabalhadores.

Entre os dias 1º e 3 de dezembro (quarta à sexta-feira) os estabelecimentos funcionarão das 9h às 18h.

O horário noturno (até 22h) será de 6 a 10, 13 a 17 e 20 a 23, num total de 14 dias.

Nos dias 4, 11 e 18 de dezembro (sábados) a abertura das lojas será até 17h. No dia 12 (domingo) o horário permitido é das 9h às 14h.

Nas vésperas de Natal (24) e ano-novo (31) o comércio de rua pode funcionar das 9h às 17h.

No dia 25 (Natal) e 1º de janeiro de 2022 (ano-novo) os estabelecimentos não atenderão.