Ação Social é transferida para o centro de Bariri

A partir da esq., Bertaiolli, Neto Leoni, Débora, Prearo e João Luis no descerramento da placa de inauguração do prédio – Robertinho Coletta/Candeia

A sede da Diretoria Municipal da Ação Social foi oficialmente transferida para prédio locado pela prefeitura na Avenida Claudionor Barbieri, perto do cruzamento com a Rua Tiradentes, no centro de Bariri.

Evento realizado na tarde de quarta-feira (16) marcou a inauguração das novas instalações. Marcaram presença o prefeito Francisco Leoni Neto (PSDB), o presidente da Câmara Municipal, Ricardo Prearo (PDT), o vereador João Luis Munhoz (PSDB), a titular da pasta, Debora Cristina Machado Cornélio, o deputado federal Marcos Bertaiolli (PSD), o presidente do Conselho Municipal do Idoso, João Domingos Cardoso Leonel, e funcionários da Ação Social.

Segundo o prefeito, o imóvel situado no centro da cidade foi locado pela prefeitura para funcionar como creche. Com a saída das crianças para unidade própria do município, haveria possibilidade de devolver o prédio ou fazer novo contrato de locação.

Neto Leoni diz que a opção foi manter o contrato, com redução do valor do aluguel, para abrigar a Ação Social, permitindo atender de forma mais centralizada moradores de áreas mais vulneráveis do ponto de vista econômico e social.

Em contrapartida, o imóvel onde funcionava a diretoria será destinado aos serviços do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Débora complementa que o imóvel no centro da cidade irá recepcionar também o Programa Criança Feliz, em parceria com o governo federal, e alguns conselhos ligados à Ação Social.

O deputado Marcos Bertaiolli disse em seu discurso que possui parentes em Bariri e que Claudionor Barbieri, que dá nome a importante rua do município, era seu tio-avô. Falou a respeito de emendas destinadas a Bariri, a maioria na área da saúde.