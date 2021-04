Ação Social divulga programação da Semana de Alienação Parental

A Diretoria de Ação Social da Prefeitura de Bariri divulgou a programação da 1ª Semana de Conscientização e Prevenção à Alienação Parental. O evento ocorre de 19 a 23 de abril, no formato de websemana (virtual), via página do Facebook do município e do site www.bariri.sp.gov.br.

Ao longo da semana, a programação prevê posts informativos e entrevistas que vão abordar temas relacionados à alienação parental, em seus aspectos jurídicos, da vara da infância e juventude, repercussões emocionais e do Conselho Tutelar.

Programação da Semana de Alienação Parental