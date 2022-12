Velório de Monsenhor Jonas Abib deve durar três dias

A Comunidade Canção Nova divulgou, na madrugada de terça-feira, 13, informações atualizadas do Velório de Monsenhor Jonas Abib, que faleceu na noite de segunda-feira em sua residência em Cachoeira Paulista (SP).

Nos dois primeiros dias, 13 e 14, as homenagens ao Fundador do carisma Canção Nova ocorrem no Centro de Evangelização Dom João Hipólito de Moraes; e na quinta-feira, 15, no Santuário do Pai das Misericórdias.

O corpo chegou ao Centro de Evangelização por volta das 04h15 e foi recebido por dezenas de missionários que já o aguardavam para prestar homenagens ao pai espiritual.

O último dia

Na quinta-feira, 15, já às seis horas da manhã, está programado um cortejo do corpo até o Santuário do Pai das Misericórdias, onde haverá a Santa Missa e, logo após, a Quinta-Feira de Adoração.

Após a missa, o corpo permanecerá a longo do dia no Santuário.

Na Hora da Misericórdia, a última missa de corpo presente será celebrada, e logo após o sepultamento na sala das Graças, no Santuário da Misericórdia.

Fonte: Notícias Canção Nova